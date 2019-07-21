«تنظيم الاتصالات» تعقد ورشة تعريفية ببرنامج قيادات الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة تعريفية لموظفيها حول برنامج قيادات حكومة الإمارات والذي يجري تحت إشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. ويهدف البرنامج إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم القيادية من خلال البرامج المصممة خصيصاً لتتناسب مع تجربة دولة الإمارات.

وخلال الورشة استمع المشاركون إلى شرح مفصل عن البرنامج وأهدافه ومراحله، وما يصبو إليه من بناء للقدرات وتعزيز للكفاءات القيادية الوطنية في مختلف مجالات العمل، وبناء وتمكين الطاقات الإماراتية في مختلف الفئات لدعم مسيرة التنمية وتعزيز توجهات حكومة المستقبل في إعداد القادة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة.

وقالت أحلام الفيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة، وإحدى خريجات فئة القيادات التنفيذية في برنامج قيادات حكومة الإمارات: «يجسد البرنامج حرص قيادتنا الرشيدة على استكشاف الكفاءات القيادية وتأهيلها وتشجيعها على تبني ثقافة الابتكار لمواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة في مختلف المجالات، استناداً إلى عقول وسواعد أبناء الإمارات الذين تقع على عاتقهم مهمة استشراف المستقبل وصياغته بما يحقق الاستدامة والسعادة والريادة».

وأكدت أحلام الفيل أن برنامج قيادات حكومة الإمارات ينسجم مع الخطط الوطنية المنسقة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وأضافت بالقول: «لقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن عملية بناء المستقبل تبدأ برؤية، وأن الرؤية لكي تتجسد على أرض الواقع لا بد أن تمرّ عبر خارطة طريق مدروسة تقوم على استيعاب التجارب العالمية من جهة، وفهم الاحتياجات المحلية من جهة ثانية، وعلى كل من يرغب في تولي منصب قيادي أن يكون مطلعاً على رؤى الدولة وأهدافها الاستراتيجية لتكون منطلقاً له في مشواره القيادي. كما يتعين عليه أن يكون قادراً على استشراف المستقبل والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، وهذا ما يوفره برنامج قيادات حكومة الإمارات للمنتسبين، من خلال العمل مع شركاء المعرفة حول العالم على تطوير محتوى تدريبي علمي وعملي شامل لبرامجه التدريبية التي توفر للمنتسبين فرصة التعرف إلى أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والإدارة الفعالة».

وخلال الورشة قدمت المهندسة شيما الحفيتي خريجة برنامج قيادات حكومة الإمارات فئة قيادات المستقبل شرحاً مفصلاً عن البرنامج وفئاته ومراحله، حيث تعرف المشاركون من خلاله الى البرامج الرئيسية الأربعة التي يحتويها برنامج قيادات حكومة الإمارات، وهي برنامج القيادات الاستراتيجية الموجه لوكلاء الوزارات والمديرين العموم في الجهات الحكومية، وبرنامج القيادات التنفيذية الموجه للوكلاء المساعدين ونواب الرؤساء التنفيذيين ومديري الإدارات في الجهات الاتحادية والحكومية والخاصة، وبرنامج قيادات المستقبل المعني بفئة مديري الأقسام ورؤساء الفرق ومديري المشاريع، وبرنامج شباب الإمارات.