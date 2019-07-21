«اقتصادية الشارقة» تصدر 18641 رخصة في «الوسطى» و«الشرقية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 18,641 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بالدائرة في المنطقتين الوسطى والمنطقة الشرقية.

وأكد خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على أن دائرة التنمية الاقتصادية تولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة، ولا سيما المنطقة الشرقية والتي شهدت افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لطريق خورفكان الجديد والذي يمتد على طول 89 كيلومتراً من شارع الإمارات العابر في الشارقة إلى ميدان وادي شي في خورفكان، وحزمة المشاريع التنموية والعمرانية المصاحبة له.

بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي 18,641 رخصة بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بدائرة التنمية الاقتصادية في بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة «الجديدة» لفروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية 1771 بزيادة 24% مقارنة بنفس الفترة خلال النصف الأول لعام 2018، والتي بلغت 1433 رخصة متنوعة في مختلف القطاعات.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للنصف الأول من العام الجاري أن رخص اعتماد المنزلية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 40% مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي 2018 تليها الرخص التجارية والمهنية بمعدل نمو وصل إلى 7%. في حين وصلت الرخص الصناعية إلى نسبة ارتفاع تقدر بحوالي 4 %، في النصف الأول من العام 2019.

وبلغ عدد الرخص المجددة لفروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية 16870بارتفاع بلغ 6% مقارنة بالعام 2018 إذ بلغ15934 رخصة متنوعة في مختلف القطاعات حيث وصلت نسبة النمو للرخص التجارية 7%، و3% للرخص الصناعية.

وأشار الحريثي بأنه خلال الفترة السابقة من بداية العام ولغاية الآن هناك إقبال كبير على إصدار الرخص حيث نلاحظ وجود ارتفاع باستمرار، ما يشير إلى تعافي السوق والخروج من الضائقة التي تراكمت خلال السنتين السابقتين، وهذا يرجع بالفضل الكبير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة الذي أتاح وجود المشاريع التنموية في المدينة ما دفع باقي الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة التي تخدم المستثمرين.

وأكد الحريثي على دور المشاريع التطويرية في مدينة خورفكان من الأثر الإيجابي لإنعاش حركة السوق وذلك بعد افتتاح صاحب السمو لطريق خورفكان الجديد والذي يختصر المسافة من الشارقة إلى خورفكان بمقدار 45 دقيقة.

وعن توقعات مؤشرات نمو الرخص حتى نهاية العام 2019 أشار الحريثي إلى أنه ما زالت الحركة التطويرية للمدينة مستمرة حيث سيتم افتتاح التوسعة الجديدة لكورنيش خورفكان والذي يضم المطاعم والمقاهي والمحال التجارية حيث ستسهم في زيادة الطلب على الاستثمار فيها. وأننا نرى أن نمو الرخص خلال الفترة المقبلة متصاعدة ومبشرة بالخير، حيث سيكون هنالك نشاط كبير وخاصة بالمنطقة الصناعية الجديدة «الحراي» وذلك لوجود الطريق الدائري الجديد الذي يربط المنطقة الصناعية بطريق خورفكان الجديد والطريق الدائري لميناء خورفكان والذي سيقلل الوقت والجهد والمسافة بين الصناعية والميناء وإمارة الشارقة.