شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تصنيف «سلامة» إلى BBB والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” رفعت وكالة التصنيفات العالمية «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) تصنيف شركة «سلامة للتأمين» إلى«BBB» متوقعة تحولاً إيجابياً في عمليات وأداء الشركة.

ولفتت «إس آند بي» إلى أن أحد الأسباب لرفع التصنيف يعود إلى استحواذ صندوق «جولديلوكس» للأسهم على حصة 30% من شركة «سلامة»، حيث أطلقت الوكالة مسمى «الصندوق القائد» على «جولديلوكس»، متوقعة تحولات إيجابية في عمليات وأداء «سلامة» من خلال دخول الصندوق في إدارة وعمليات الشركة.

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