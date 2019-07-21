«روّاد» تقدم مليوني درهم دعماً لأربعة مشاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روَّاد»،مؤخراً، اجتماعها الدوري العشرين، الذي تضمن مناقشة واعتماد تمويل عدد من المشاريع المقدمة للمؤسسة.

وترأس الاجتماع الذي أقيم في مقر المؤسسة، خالد بن بطي الهاجري، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور الأعضاء: خليل جمعة المنصوري، وعبدالله الطنيجي، وحمد المحمود، مدير مؤسسة «روّاد»، وفاطمة آل علي، مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وهيثم الشرقاوي، رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع بالمؤسسة.

وناقشت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع المشاريع المقدمة إلى برنامج التمويل، بعد أن اطلعت على نسخ من دراسات الجدوى التي أعدها أصحاب هذه المشاريع، وتقارير تقييم المؤسسة للدراسات. وأقرت اللجنة دعم وتمويل أربعة مشاريع ريادية بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني درهم، وتشمل قطاعات الصحة، والتجارة الإلكترونية، والترفيه، والنقل.

وقال حمد المحمود: «إن المشاريع التي تم اعتمادها خلال الاجتماع استوفت الشروط كافة، واتصفت بالتنوع من جهة، وبتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي من جهة ثانية، وبفضل الدعم الذي تقدمه «روُّاد» للمشاريع الريادية، فإننا نمكّن أبناء وبنات الوطن من الانطلاق بنجاح في المشاريع التي من شأنها تقديم خدمات متعددة لصالح المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة». وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بمواءمة إجراءات التمويل مع المؤسسات ذات الصلة لتجنب الازدواجية والتعارض في تحقيق الأهداف، وأكدت على ضرورة المتابعة المستمرة في خطوات تأسيس المشاريع الممولة، والتأكد من جاهزيتها عند صرف دفعات التمويل.