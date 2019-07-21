شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات قبل طرحها فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الحكومة إجراءات طرح شركة الاسكندرية لتداول الحاويات فى البورصة، حيث من المتوقع طرحها فى أول طرح تعرف على الشركة.

1 - شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تأسست 1984، وهى إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

2 - غرض الشركة هو تداول الحاويات، وعدد الأسهم 24634264 سهما بقيمة اسمية 5 جنيهات.

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3 - سيتم طرح 20% من أسهمها، بالإضافة إلى نسبة الـ5% المطروحة بالفعل.

4 - تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 82486572 سهما، بقيمة اسمية 412,432860، وبنسبة 55.4%.

5 - تمتلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، 59.040000 سهم، بقيمة 295,200000، وبنسبة 39٫631%.

6 - تبلغ أسهم التـــــداول الحر نحو 7,448768 سهم، بقيمة 37,243840، وبنسبة 5% فقط، ويبلغ إجمالى الأسهم 148,975340، بقيمة 744,876700 وبنسبة 100%.