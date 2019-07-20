شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 7.5 مليار دولار ارتفاعا فى الاستثمار الأجنبى اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى اليابان بنحو 7.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة بعام 2013.

وقال التقرير الاقتصادى الصادر عن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة أن اليابان حقت استثمارا أجنبيا مباشرا بنهاية عام 2018، بلغ نحو 9.858 مليار دولار مقارنة بـ2.304 مليار دولار عام 2013.

وذكر التقرير أن عام 2016 شهدت اليابان أعلى قيمة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 17.751 مليار دولار، تلاها عام 2014 بلغت الاستثمارات نحو 12.030 مليار دولار.

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ونجحت اليابان فى جذب نحو 55.349 مليار دولار فى 6 أعوام من 2013 حتى نهاية 2018.