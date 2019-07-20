شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المكسيك يؤكد التزام بلده باتفاق الهجرة مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، إن بلده ملتزم بتعهداته بخفض الهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يسافر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مكسيكو سيتي الأحد 21 يوليو لمناقشة قضايا الهجرة والتجارة مع نظيره المكسيكي قبل يوم من انقضاء مدة 45 يوماً تعهدت الحكومة المكسيكية أن تعمل خلالها على خفض عدد الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر حدودها بشكل غير قانوني.
وأبرمت المكسيك اتفاقاً مع الولايات المتحدة في يونيو في محاولة لتفادي رسوم جمركية قاسية.
وينص الاتفاق على أنه إذا خلصت واشنطن إلى أن المكسيك لم تفعل ما يكفي فسوف يبدأ البلدان محادثات بشأن تغيير القواعد كي يقدم معظم طالبي اللجوء طلباتهم في المكسيك وليس الولايات المتحدة.
وانخفض عدد المهاجرين من أميركا الوسطى عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بنحو الثلث إلى ما يقرب من 100 ألف شخص في يونيو بعدما نشرت المكسيك أكثر من 20 ألفا من قوات الأمن للسيطرة على حركة المهاجرين.
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