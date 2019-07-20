10 شركات اسمنت تصدر 427 ألف طن خلال يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغت صادرات الاسمنت والكلنكر من السوق السعودية 427 ألف طن خلال يونيو الماضي، شاركت فيها 10 شركات، تصدرتها اسمنت ينبع بكمية 141.12 ألف طن، تلتها اسمنت السعودية بـ17و125 ألف طن، وفق تقرير شركة الجزيرة كابيتال.

وأفاد التقرير بأن مبيعات شركات الاسمنت، بما في ذلك الصادرات بلغت 2.87 مليون طن في يونيو 2019، مقابل 2.44 مليون طن في الشهر المماثل من 2018، بارتفاع 17.6% نتيجة تزامن نصف شهر رمضان المبارك مع يونيو من العام السابق، مضيفة أن مخزون الكلنكر خلال يونيو 2019 ارتفع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 15.6% ووصل إلى 42.58 مليون طن.

وبلغ معدل المبيعات إلى إنتاج الكلنكر ليونيو الماضي 75%، حيث كانت النسبة الأعلى في الشركات المدرجة لدى شركة اسمنت نجران عند 164.6%.

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وتراجع إجمالي معدل التشغيل لقطاع الاسمنت السعودي إلى 52.2%، خلال يونيو 2019 مقارنة بمعدل 58.8% في الشهر المقابل من العام السابق 2018، فيما سجل تحسنا، مقارنة بمايو من العام الحالي، والذي بلغ 51.5%.

وأشار التقرير إلى أن كل من اسمنت الشمالية واسمنت العربية حققتا أعلى نمو في الإرساليات عن الشهر المماثل من العام السابق بنسب 148.6% و87%على التوالي، بينما سجلت شركة اسمنت تبوك أكبر تراجع في الإرساليات خلال يونيو بمعدل 27.8%، تلتها شركة اسمنت حائل بتراجع 21% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأظهر التقرير أن الحصة السوقية الأعلى ليونيو 2019 كانت لكل من اسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 14.5%، تليها اسمنت السعودية بنسبة 13%، وكانت الحصة السوقية الأقل لشركة اسمنت تبوك 2.3% واسمنت حائل بنسبة 2.6%، مشيرة إلى ارتفاع الحصة السوقية لاسمنت العربية من 3.9%، إلى 5.9%، بينما تراجعت الحصة السوقية لاسمنت اليمامة إلى 9% بعد أن كانت 12.7%.

وبلغت إرساليات الاسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي (يناير ـ يونيو) 24.15 مليون طن، بما في ذلك الصادرات، مقابل 22.8 مليون طن للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع 5.9%، وذلك على الرغم من انخفاض الإرساليات المحلية لفترة الأشهر الـ6 الأولى من 2019 بنسبة 7.7%، حيث بلغت 19.67 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 21.30 مليون طن.