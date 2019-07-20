كل ما تريد معرفته عن شركة أبوقير للأسمدة قبل طرحها فى البورصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الحكومة إجراءات طرح شركة أبو قير للأسمدة فى البورصة حيث من المتوقع طرحها فى أول طرح فى البورصة، تعرف على الشركة فى 8 معلومات . 1 - شركة أبو قير تأسست فى 20 يوليو عام 1976 . 2 - تعتبر الشركة متخصصة فى إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة فى مصر وأفريقيا. 3 - عام 2018 تم زيادة كفاءة مصنع الأمونيا بأبوقير3 لزيادة الإنتاجية من 1200 طن/ يوم إلى 1230 طن / يوم. Advertisements 4 - فى عام 2019 تم تشغيل مصنع البلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة بأنوعها بطاقة إنتاجية 40 مليون كيس/ سنة. 5 - يمتلك بنك الاستثمار القومى نسبة 24.881% وله 313972680 سهما. 6 - تمتلك الهيئة المصرية العامة البترول نسبة 19.111% ولها 241153540 سهما. 7 – تمتلك الهيئة العامة للتنمية الصناعية 12.669%، ولها 159869040 سهما. 8 - سيتم طرح حصة تتراوح ما بين 20 و30% من أسهم الشركة فى البورصة.

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