شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الدول الأوروبية جذبت 4.937 ترليون دولار فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت دول أوروبا مجتمعة فى جذب نحو 4.937 ترليون دولار فى 6 سنوات خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .

وبحسب تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة عن الاقتصادات العالمية، فإن دول أوروبا جذبت نحو 2.517 ترليون دولار استثمار أجنبى مباشر، فيما جذبت دول الاتحاد الأوروبى نحو 2.420 مليار دولار خلال الفترة المذكورة .

وذكر التقرير أن دول أوروبا نجحت فى جذب نحو 351.197 مليار دولار عام 2013 وجذبت نحو 283.392 مليار دولار فى 2014، كما جذبت نحو 715.017 مليار دولار عام 2015 وهو الأعلى جذبا للاستثمار.

أضاف التقرير أن دول أوروبا جذبت 611.693 مليار دولار عام 2016 ، كما جذبت 384.023 مليار دولار عام 2017، وبنهاية عام 2018 انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أوروبا لـ 171.878 مليار دولار.

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وبالنسبة للاتحاد الأوروبى فإنه جذب نحو 345.034 مليار دولار عام 2013، وجذب نحو 265.619 مليار دولار عام 2014 ،فيما ارتفع الاستثمار الاجنبى المباشر بشكل كبير عام 2015 تم جذب نحو 635.840 مليار دولار .

كما جذب الاتحاد الأوروبى نحو 556.118 مليار دولار عام 2016 ،وجذب 340.570 مليار دولار عام 2017 وبنهاية عام 2018 انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 277.640 مليار دولار.