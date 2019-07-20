شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وخسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام آخر جلسات الأسبوع متأثرةً بالقلق في الشرق الأوسط وتلاشي تأثير التفاؤل في الأسواق إزاء خفض الفائدة، وسجلت "وول ستريت" خسائر هذا الأسبوع هي الأكبر من نهاية مايو/أيار الماضي.



كان مسؤولون لدى البنك المركزي الأمريكي قد أفادوا بأنه يجب التحرك من أجل مواجهة إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد الأمر الذي تراه الأسواق بمثابة إشارة قوية على التوجه نحو خفض الفائدة في اجتماع نهاية الشهر الجاري.



وساد القلق بشأن الشرق الأوسط بعد إعلان إيران احتجاز ناقلتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز واقتيادهما إلى مياهها الإقليمية.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.6% مغلقا عند 55.63 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.6%، فيما سجل أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 0.9% وأغلق عند 62.48 دولار للبرميل مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 6.4%، وسجل أعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 27154 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وسجل أعلى مستوى عند 27342 نقطة وأقل مستوى عند 27145 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 8145 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%ن وبلغ أعلى مستوى عند 8245 نقطة وأقل مستوى عند 8144 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 2976 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3006 نقاط وأٌقل مستوى عند 2975 نقطة.