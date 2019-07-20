شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع في ظل قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الريبل خلال تعاملات اليوم بفعل قوة الدولار التي ضغطت على العديد من الأصول من بينها العملات الرقمية والسلع والمعادن.



وتعرضت العملات الرقمية لضغوط هذا الأسبوع بفعل انتقادات من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيسي الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا والإعراب عن القلق بشأن العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام القادم.



وبعدها، مثل مدير المحفظة الرقمية "كاليبرا" لدى "فيسبوك" "ديفيد ماركوس" أمام الكونجرس الأمريكي لطمأنة المشرعين بشأن العملة "ليبرا".

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من ناحية أخرى، أفاد أحد مديري شركات البيانات أن تكنولوجيا "بلوك شين" – التي تتم تعاملات العملات الرقمية عن طريقها – ستسهم في خفض نفقات شركات النفط بنسبة 30%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.32 دولار وسجل أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وتراجعت "بتكوين" بنسبة 0.8% إلى 10509 دولارات، وسجل أعلى سعر عند 10787.7 دولار وأقل سعر عند 10116.1 دولار.