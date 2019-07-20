شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يرتفع بدعمٍ من نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات اليوم محققا مستويات قياسية جديدة – قبل تقليص مكاسبه – وذلك بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمال الفصلية أمس والتي اظهرت بيانات قوية.



وأعلنت الشركة تحقيق أرباح بحوالي 13.19 مليار دولار (ما يعادل 1.71 دولار للسهم) خلال الربع المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران، بينما توقع محللون تحقيق 1.21 دولار للسهم.

Advertisements



وقفزت إيرادات شركة البرمجيات الأمريكية إلى 33.72 مليار دولار مقارنة بـ30.09 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، فيما توقعت الأسواق إيرادات قدرها 32.77 مليار دولار.



يأتي ذلك في ظل تنويع "مايكروسوفت" لمصادر إيراداتها بعيدا عن البرمجيات فقط، بل إن منظومتها للحوسبة السحابية "أزور" و"لينكد إن و"أوفيس" قفزت بإيراداتها جميعا في الأشهر الثلاثة الثانية من هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 136.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 140.6 دولار – وهو المستوى الأعلى لسهم على الإطلاق – وأقل سعر عند 134.4 دولار.