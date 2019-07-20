تعرف على صادرات مصر من الخضر والفاكهة خلال 9 أشهر.. 3.8 مليون طن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 3.840 مليون طن حاصلات زراعية من خضر وفاكهة لمختلف دول العالم فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 بلغت قيمتها نحو 1.838 مليار دولار بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب . تعرف على أبرز 10 محاصيل مصرية تم تصديرها تعرف على أبرز 10 محاصيل مصرية تم تصديرها 1 - الموالح تم تصدير 1.763 مليون طن بقيمة 690 مليون دولار 2 - البطاطس تم تصدير 662 ألف طن بقيمة 247 مليون دولار 3 – البصل الطازج تم تصدير 485 ألف طن بصل طازج بقيمة 161 مليون دولار 4 – الطماطم تم تصدير 137 ألف طن قوطة طازجة، بقيمة 47 مليون دولار 5 – الرومان تم تصدير 130 ألف طن بقيمة 66 مليون دولار Advertisements 6 – الفاصولياء الجافة تم تصدير نحو 57 الف طن بقيمة 51 مليون دولار 7 – زهور القطف تم تصدير نحو 45 ألف طن ،بقيمة 52 مليون دولار 8- فول سودانى تم تصدير 38 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار 9- بطاطا حلوة تم تصدير 38 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار 10 – فراولة تم تصدير نحو 38 ألف طن ،ب 58 مليون دولار

صادرات

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