شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: تطوير كورنيش الأقصر يخدم الموسم الشتوى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن مشروع تطوير الأقصر بشكل عام وتطوير الكورنيش بشكل خاص يصب فى صالح القطاع السياحى، حيث يعد المشروع الجديد نقلة حضارية مهمة للسياحة الثقافية فى الأقصر، والذى يمثل واجهة مهمة للمدينة الواقعة على ضفاف نهر النيل.

ولفت عثمان إلى أن مُخطط تطوير الكورنيش، يأتى فى سياق التنمية الشاملة للأقصر، ويكتسب أهمية خاصة حيث تتم عملية التطوير قبل الموسم الشتوى القادم، والذى يشهد توافد السياح على تلك المدينة التاريخية العظيمة والتى تعد أهم وأقدم متحف مفتوح فى العالم.

ولفت إلى أن "المراسى" كانت من بين التحديات التى رصدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية بتقريرها السنوى كأحد العوامل المؤثرة فى حجم الحركة، وتطويرها ينعكس بشكل كبير على حجم الحركة الوافد للأقصر، فهى فى حاجة إلى أن يتم تجهيزها بشكل يلائم ذوى الاحتياجات الخاصة ويضع فى الاعتبار معايير السياحة الميسرة، وهو ما يمكن المقصد السياحى من جذب شريحة جديدة من السائحين (ذوى الاحتياجات الخاصة)، تمثل 20% من حجم السائحين حول العالم.