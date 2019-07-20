بعد الارتفاع القياسي.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

انخفضت أسعار الذهب اليوم، السبت 20 يوليو، في السوق المصري، بمقدار 10 جنيهات، بالمقارنة بأمس.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الجمعة بقيمة 9 جنيهات، حيث سجل عيار21، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وفي المقابل هبطت أسعار الذهب عالميا، من أعلى مستوى لها في 6 سنوات، لتتراجع الأوقية أكثر من 25 دولارا، مسجلة 1422 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

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عيار 18 بـ 562 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 656 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 750 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5248 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.