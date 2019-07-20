إزاى تفتح مشروع وأنت فى مكانك والجهات التابعة لجهاز المشروعات هتمولك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهاز المشروعات الصغيرة، يحاول الوصول لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة للشباب من القروض الميسرة، بهد توفير تمويلات ودعم فنى وخدمات غير مالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجى المدارس الفنية والجامعات، سواء من خلال عمل الجهاز مع أكثر من 18 بنكا من البنوك التى تمتلك فروع فى كافة المحافظات، وكذلك شركات التأخير التمويلى لشراء المعدات والالآت وشركات التخصيم، إضافة إلى أكثر من 450 جمعية أهلية للوصول إلى الفئات الفقيرة، وأخيرا توقيع برتوكول بين جهاز المشروعات وهيئة البريد.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تيسيرات للشباب للحصول على تمويلات لمشروعاتهم الناشئة، وإتاحة تمويلات للمشروعات القائمة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وربما يتساءل البعض كيف أحصل على قرض من الجهاز، وفى معلومات بسيطة نقدم لك طريقة الحصول على القرض والأوراق المطلوبة. -التوجه إلى أحد فروع الجهاز بفكرة المشروع مصحوبة بالدراسات الخاصة به.

-إذا كنت صاحب مشروع قائم لابد أن تمتلك أوراق مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى أو الصناعى. -وإذا لم تكن تمتلك الدراسة للمشروع فجهاز المشروعات يمكنه إعداد دراسة لك. - اختار نظام التمويل الخاص بك سواء إقراض مباشر أو عبر بنك أو جمعيات أهلية. - تمويلات جهاز المشروعات قد تصل إلى 5 مليون جنيه للقطاعات الإنتاجية. Advertisements - لست بحاجة للتوجه لمقر الجهاز الرئيسى فى العاصمة فهناك مكاتب فى جميع أنحاء الجمهورية. - الجهاز يتيح قروض من خلال جهات وسيطة وهى "البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخرى”. - ويمكن للجهاز أن يقدم قروض بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة، المشاركة). - الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين. - الإقراض بنظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز). - يشترط فى المتقدم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة. -تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها لفترة تغطى مدة القرض. -لابد من توفير عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ فى الشهر العقارى

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