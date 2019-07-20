شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم السبت 20-7-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار السمك اليوم السبت 20-7-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 32 – 38 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 39 - 43 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان2 من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها.
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