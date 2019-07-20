شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القاهرة" تنفذ زيارة ميدانية لعدد من الباحثين الأفارقة بمحطة روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم تنفيذ زيارة ميدانية إلى محطة مياه الشرب بروض الفرج لعدد 17 باحثا أفريقيا من طلبة الدراسات العليا بكليات الطب من بعض الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ومنظمة التعاون الدولية اليابانية (JICA)، وبالتنسيق مع كلية الطب جامعة عين شمس، وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب ضمن برنامج تدريب الكوادر البحثية الأفريقية على الأمراض الاستوائية المهملة.

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وقال الشيمى، إنه قام بمرافقة الباحثين الأفارقة خلال الزيارة عدد من أخصائيى العلاقات العامة والمختصين بالشركة، بالإضافة إلى وفد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، وبدأت الزيارة بتفقد معمل المحطة، حيث تم استعراض كافة مراحل التنقية بدءًا من مأخذ المحطة ثم مانعات الأعشاب الميكانيكية والمروقات والمرشحات وانتهاءً بالخزان الأرضي.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تقديم عرض من قبل العاملين بمعمل المحطة يوضح آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التى تواجه عملية التنقية وكذا مراحل إضافة الكلور والشبه، وتم عمل جولة للطلاب الباحثين بمروقات ومرشحات المحطة مع تقديم شرح تفصيلى من قبل المختصين مما أثار فضول وإعجاب الباحثين فى توجيه المزيد من الأسئلة للتعرف على منظومة إدارة هذا الصرح الخدمي.