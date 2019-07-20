شكرا لقرائتكم السفير المعلمي: السعودية مستمرة في تعزيز إجراءات التغير المناخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 12:20

أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة مستمرة في تعزيز إجراءاتها المتعلقة في التغير المناخي، ضمن توجهها نحو التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، إلى جانب تعاونها مع اشقائها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات العالمية والبيئية والمناخية المتعلقة باستخدامات الوقود الأحفوري.



وأشار في كلمة المملكة التي ألقاها أمس (الجمعة)، أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني في التنمية المستدامة لعام 2019 (HLPF)، إلى أن المملكة تسهم في رفع مستوى الوعي للفرد والمجتمع في المملكة بقضية تغير المناخ، من دون الإخلال في خططها التنموية وأهدافها الاستراتيجية لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد متنوع، ومستقبل مزدهر للمملكة والمنطقة.

وأكد المعلمي، أن المملكة تواصل التزامها تحقيق التنمية المستدامة، التي تتواءم مع "رؤية المملكة 2030"، وخططها الوطنية بشكل جوهري مع مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يخلق البيئة الداعمة نحو تحقيق هذه الأهداف واستدامة نتائجها.

وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى المهم، يدل على التزام الأمم المتحدة والدول الأعضاء، إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، مشيراً إلى أن اهتمام المنتدى هذا العام بالتمكين والعدالة والشمولية، وتركيزه على خلق بيئة داعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات له أكبر الأثر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتذليل العقبات نحو عالم أكثر شمولية وعدالة، لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

وأفاد السفير المعلمي، بأن المملكة على المستوى الاقتصادي، تواصل الجهود نحو خلق الوظائف من طريق المبادرات الاستراتيجية والمشاريع العملاقة، وحققت إنجازاً بانضمام سوقها المالية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، وانضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة، لافتاً إلى أن المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي، ويواصل عجز الموازنة الانخفاض مع ارتفاع في الإيرادات غير النفطية نتيجة للاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد.

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وبين أن المملكة أنشأت المركز الوطني للتنافسية، بهدف تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب مواصلتها توطين الصناعات الجديدة وتعزيز نمو الشركات الواعدة حيث تم إطلاق برنامج "طموح إليت" الذي يهدف إلى تعزيز نمو الشركات المتوسطة والصغيرة.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أوضح أن برنامج جودة الحياة يواصل تقدمه، إذ ارتفع عدد السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة الممارسين للرياضة بنسبة 50 في المئة خلال عام 2018، إلى جانب استحداث نظام الإقامة المميزة لغير السعوديين، لتمكينهم من العيش مع عائلاتهم وممارسة أعمالهم ونشاطاتهم التجارية بيسر وسهولة.

وقال: "إن المملكة عنيت بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته، إذ ركزت رؤية المملكة 2030 على تطوير رأس المال البشري والنهوض بجودة التعليم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ومن هذه البرامج برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات، وتهيئة 72 مركزاً للعلوم الطبيعية في المناطق التعليمية، وإنشاء مدينة سناد للتربية الخاصة، لتشمل خدمات الإيواء والضيافة والتعليم والتأهيل لجميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة".

ولفت السفير المعلمي، إلى أنه فيما يخص مؤشرات التنمية المستدامة، قامت الهيئة العامة للإحصاء بإعداد حوكمة متكاملة لآلية جمعها وحسابها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشرت الهيئة من باب اعتماد مبدأ الشفافية، التقرير الأول لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة باللغتين العربية والإنكليزية على موقعها الالكتروني الرسمي، ويحوي التقرير 94 مؤشراً حتى الآن.

وأضاف في ختام الكلمة قائلاً: "إن المملكة تتطلع بحلتها الجديدة الى التعاون مع الأمم المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً وإقليمياً ودولياً، كما تتطلع إلى مناقشة أولويات التنمية المستدامة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل"، معرباً عن شكره للدول التي قدمت استعراضها الوطني الطوعي لهذا العام، ومتطلعاً للاستفادة من التجارب المقبلة.