شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل 40 ألف عينة بمصلحة الكمياء وإنتاج 12 ألف لتر من حبر ختم اللحوم بالمجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء وأنشطة مصلحة الكيمياء خلال النصف الأول من العام الحالى، أن المصلحة قامت بتحليل واختبار 40 ألف عينة بمعاملها المختلفة منها 12 ألف عينة مواد غذائية و28 ألف عينة غير غذائية بزيادة قدرها 5 آلاف و200 عينة عن نفس الفترة من العام السابق، كما قامت المصلحة بـ إنتاج 12 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر بزيادة قدرها ألفى لتر عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأكد المهندس مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء (التابعة لوزارة التجارة والصناعة) حرص المصلحة على تطبيق اعلى معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك، لافتاً إلى أن المصلحة قامت خلال الشهر الماضى بتنفيذ معايرة خارجية لـ 28 جهاز لمعامل المصلحة، كما يجرى حالياً إتمام المراجعة الخارجية من قبل المجلس الوطنى للاعتماد لعدد 4 معامل بالمصلحة وهى الأغذية والمنتجات العضوية غير العضوية والكروماتوجرافى.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه يجرى حاليا توقيع وتفعيل بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية M.T.S لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بموانئ القاهرة الجوى وقرية البضائع وبور سعيد كمرحلة أولى وذلك تمهيداً لتعميمها على موانئ دمياط والعين السخنة والأدبية وسفاجا والإسكندرية الدخيلة على أن ايتم اشراك معامل مصلحة الكيمياء ضمن المنظومة بهذه الموانئ.

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ولفت إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار خطة الدولة نحو التحول إلى المنظومات التكنولوجية الرقمية المؤمنة من خلال مراكز لوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة كافة الإجراءات لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية للتجارة المصرية طبقاً لمعايير منظمة التجارة ومنظمة الجمارك العالمية من خلال انشاء نظام معلومات مركزى متكامل عن البضائع.

وأوضح أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع والمعامل المعتمدة ومراكز البحوث والتطوير بها وبالتنسيق الكامل مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بهدف تحقيق تحسين جودة ومطابقة المواصفات القياسية العالمية والمصرية ومعايير الجودة للارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات لهذه الشركات فى السوق المحلى وتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وخاصة للدول الشقيقة العربية والصديقة فى أفريقيا.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس مصلحة الكيمياء إلى انه تم تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة بالمجان لثقل مهاراتهم فى طرق تحضير وفحص العينات المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية فى مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات منذ بداية العطلة الصيفية للجامعات.