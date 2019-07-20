شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً الأسبوع الماضى.. البنك التجارى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 4.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 320.5 مليون جنيه، أعقبه "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 47.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 268.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 45 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 221.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 81.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 181.2 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 258.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 171.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس"القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 35.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 135.1 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 14.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 117.3 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 69 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 3.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 57.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 4.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 55.8 مليون جنيه.