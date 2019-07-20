الاقتصاد

رفع سعر الغاز فى سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سعر الغاز فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أوضحت وزارة التجارة الداخلية في سوريا أن قرار رفع أسعار غاز البوتان الصناعي الصادر أمس لا يشمل الغاز المنزلي، فيما أكد أصحاب المحلات أن هذه الزيادة ستترك أثرا سلبيا ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

 

Advertisements

معاون الوزير التجارة الداخلية جمال شعيب قال لـRT إن القرار يشمل الغاز المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وبموجبه أصبح سعر الأسطوانة من وزن 16 كيلوغراما 6 آلاف ليرة بعدما كانت تباع بـ4 آلاف.

 

وحول التأثير غير المباشر على المستهلك، قال شعيب إن موضوع رفع أسعار الغاز الصناعي "كان مطروحا منذ فترة"، وأن وزارتي السياحة والتجارة الداخلية بصدد إعادة دراسة الأسعار، والتكاليف سواء في المطاعم أو المنشآت السياحية، ومن ثم إصدار نشرة أسعار ستكون ملزمة، وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تصدر نشرة الأسعار تلك الأسبوع القادم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع سعر الغاز فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا