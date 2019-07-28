جيف بيزوس أنفق ملياراتي على الفضاء لأننا ندمر الأرض

تحدث مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس .

في ندوة الهبوط على سطح القمر عام 1969 في مكتبة جون إف كينيدي الرئاسية في حي دورشيستر في بوسطن في 19 يونيو 2019.

حيث يعد مدير شركة أمازون جيف بيزوس أغنى شخص في العالم ، حيث تبلغ ثروته الحالية 125 مليار دولار ،وفقًا لمؤشر بلومبيرج الملياردير . وهو يستثمر الكثير من ثروته من الأمازون في تطوير تقنيات الفضاء من خلال شركته الفضائية

تقرير حصري من موقع سوق العملة الرقمية .M1BiT.ML

Blue Origin .

لماذا الفضاء يا بيزوس : لأنني أعتقد أنه من المهم لهذا الكوكب . أعتقد أنه من المهم لديناميكية الأجيال القادمة. إنه شيء يهمني بشدة. وهذا الشيء كنت أفكر فيه طوال حياتي .

كان بيزوس - الذي يقول لا تختار شغفك ، واجعل شغفك يختارك - مفتونًا بالفضاء عندما كان طفلاً يراقب رواد الفضاء بوز ألدرين ونيل أرمسترونغ يهبطان على سطح القمر ، كما يقول لأودونيل.

علاوة على ذلك ، تطوير تكنولوجيات الفضاء أمر بالغ الأهمية للبشر أن يكون له مستقبل طويل .

يقول بيزوس: يتعين علينا نحن البشر أن نذهب إلى الفضاء إذا كنا سنستمر في الحصول على حضارة مزدهرة . لقد أصبحنا أكبر عددًا من السكان ، كنوع ، وهذا الكوكب صغير نسبيًا. نراه في أشياء مثل تغير المناخ والتلوث والصناعات الثقيلة. نحن بصدد تدمير هذا الكوكب. وقد أرسلنا تحقيقات روبوتية إلى كل كوكب في المجموعة الشمسية - وهذا هو الشيء الجيد. لذلك ، علينا الحفاظ على هذا الكوكب .

للقيام بذلك سيتطلب القدرة على العيش والعمل في الفضاء ، كما يقول بيزوس.

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نرسل الأشياء إلى الفضاء ، لكنها كلها مصنوعة على الأرض. في النهاية ، سيكون من الأرخص والأكثر بساطة صنع أشياء معقدة بالفعل ، مثل المعالجات الدقيقة وكل شيء ، في الفضاء ، ثم إعادة تلك الأشياء المصنعة شديدة التعقيد إلى الأرض ، بحيث لا نملك المصانع الكبيرة والصناعات المولدة للتلوث التي تصنع هذه الأشياء الآن على الأرض ،

بيزوس. اريد ان تكون الأرض مخصصة للسكن والعيش فقط .

قال بيزوس على سيكون أجيال متعددة و مئات السنين قبل أن يصبح هذا واقعًا ، ولكن مع Blue Origin يعمل على تطوير التكنولوجيا التي تجعل ذلك ممكنًا في وقت قريب .

بيزوس إن الناس سيكونون قادرين على العيش في الفضاء (في هياكل فضائية مكتفية ذاتياً) إذا اختاروا ذلك .

الناس يريدون العيش على الأرض ، وسوف يريدون العيش على الأرض. ستكون هناك أماكن لطيفة جدًا للعيش خارج الأرض أيضًا. بيزوس: ”سوف يتخذ الناس هذا الخيار .

كتب رائد الفضاء جون غلين ، أول أمريكي يدور حول الأرض ، رسالة بيزوس في عام 2016 يقول فيها إن العمل الذي يقوم به بيزوس سيجعل السفر في الفضاء شائعًا مثل السفر الجوي .

بيزوس: لقد كتب لي أجمل رسالة قبل بضعة أيام فقط من وفاته ووضعتها في إطار مكتبي وهي ذات مغزى كبير بالنسبة لي . قال غلين في تلك الرسالة إنه رأى مستقبلاً عندما سنركب المركبات الفضائية مثل الطائرات النفاثة ، وعندما يحدث ذلك ، سيكون ذلك إلى حد كبير بسبب إنجازاتك الملحمية .

بيزوس:أعتقد أن هذا أمر يمكن تصديقه تمامًا . إذا عدت إلى الوراء في غضون مائة عام وأخبرت الناس اليوم أنك ستكون قادرًا على شراء تذكرة طيران وتطير في جميع أنحاء العالم على متن طائرة ، لكانوا يعتقدون أنك مجنون. ولكن هذا هو نوع التغيير الذي يمكن أن يحدث خلال 100 عام أو أقل.

الخطوة الأولى في هذه الرحلة هي السياحة الفضائية ، كما يقول بيزوس. تقوم Blue Origin بالفعل باختبار سيارتها ، New Shepard ، لنقل البشر إلى الفضاء للقيام برحلات سياحية قصيرة.

بيزوس: كل من يذهب إلى الفضاء يقول إنهم عادوا قليلاً وقد أدركوا كم هو جميل هذا الكوكب وصغر حجمه وهشاشته . ″شيء لا يمكننا رؤيته عندما نكون هنا ، ولكن من هناك يصبح الأمر واضحًا .

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