شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 5.8 مليون ورقة بقيمة 348.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 59.4 مليون ورقة بقيمة 316.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية بحجم تداول بلغ 61.1 مليون ورقة بقيمة 304.8 مليون جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 29.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 19.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 91.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 18.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 83.2 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 15 مليون ورقة منفذة بقيمة 69.6 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 8.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 67.4 مليون جنيه.
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 326 ألف ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 1082 ورقة بقيمة 68.3 ألف جنيه.
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