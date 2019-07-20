شكرا لقرائتكم خبر عن قبل البريكست.. بريطانيا تتصدر دول أوروبا جذبا للاستثمار بـ480 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير منظمة الأونتكاد التابعة للأمم المتحدة أن بريطانيا التى تسعى للخروج الأوروبى البريكست تصدرت دول أوروبا ودول الاتحاد الأوروبى خلال الـ6 سنوات الماضية، فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018، فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وذكر تقرير المنظمة الدولية أن بريطانيا جذبت نحو 480.5 مليار دولار خلال آخر 6 سنوات، وبحسب التقرير بلغت ذروة الاستثمارات عام 2016 حيث جذبت بريطانيا 196.132 مليار دولار، يليه عام 2017 بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 101.238 مليار دولار.

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وفى عام 2018 بلغت الاستثمارات فى بريطانيا نحو 64.487 مليار دولار، فيما بلغ نحو 51.676 مليار دولار عام 2013.

وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 24.690 مليار دولار عام 2014، وبلغ عام 2015 نحو 39.186 مليار دولار.