شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة ترفع رأس مالها بقيمة 6.9 مليار جنيه خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 6.9 مليار جنيه منذ بداية العام حتى شهر يوليو، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو، و461 مليون جنيه خلال شهر يوليو.

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ورفعت 3 شركات بالبورصة المصرية رأس مالها خلال الأسبوع الماضى، وهى ابن سينا فارما، من 722 مليون جنيه إلى 820 مليون جنيه بقيمة زيادة 24.5 مليون جنيه، المهندس للتأمين من 48.4 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه بقيمة زيادة 29 مليون جنيه، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 720.1 مليون جنيه إلى 748.1 مليون جنيه بقيمة زيادة 4.48 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.