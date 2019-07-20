شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: تأسيس 398 شركة تكنولوجية فى الربع الرابع لـ2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مؤشرات الربع الرابع لعام 2018، إن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة من "أكتوبر – ديسمبر 2018" بلغ نحو 398 شركة، مقارنة بـ 332 شركة تم تأسيسها خلال الفترة أكتوبر – ديسمبر 2017.

فى حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 15.291 مليون خلال الفترة من "أكتوبر - ديسمبر 2018 " مقارنة بـ 36.189 مليون جنية خلال الفترة من "أكتوبر – ديسمبر2017".

وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 405 نقطة خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 704 نقاط خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر2017.