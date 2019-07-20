وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ14 مصرفا تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع تصنيف 14 مصرفا تركيا مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا.

قالت الوكالة إنها خفضت التصنيف الائتماني لـ12 مصرفا تركيا خاصا، إلى جانب مصرفي "التنمية والاستثمار"، و"ترك اكسيم بنك" الحكوميين، إلى درجة أقل من تصنيف تركيا الأخير (BB-).

والجدير بالذكر انه يوم 13 يوليو خفضت "فيتش" تصنيفها للديون السيادية التركية من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة آنذاك إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.