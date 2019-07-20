شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال شهر مايو/‏أيار الماضي، وسط زيادة في فائض الميزان السلعي.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أمس الجمعة، أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سجل مستوى 30 مليار يورو خلال مايو/‏أيار الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو سيسجل مستوى 21.2 مليار يورو.

وأوضحت البيانات: إن فائض الميزان السلعي زاد إلى 27 مليار يورو من مستوى 23 مليار يورو في إبريل/‏نيسان.

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