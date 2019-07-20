ليون.. أسرار عاصمة المأكولات الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمكن للرحلات إلى فرنسا أن تشكل بداية لعطلة حافلة بالمغامرات، بمدنها الساحرة وأريافها الوادعة، تعطيك زيارة فرنسا أكثر مما تتوقعه، فلدى العاصمة، باريس، الكثير لتقدمه من برج إيفل، إلى كاتدرائية نوتردام، وقوس النصر ومنطقة مونمارتر. عاصمة المعارض الفنية المعروفة عالمياً، والتي تتضمن مركز جورج بومبيدو، متحف أورسيه وبالطبع متحف اللوفر، هي أيضاً موطن فنادق ومطاعم وصالات مذهلة.

بالطبع، إذا كنت تفضل الهروب من صخب وضجيج الحياة في المدينة، فرنسا هي أيضاً موطن لبعض الأرياف البهية، مثل التلال المتموجة المتميزة والحقول في منطقة بروفنس. بدلاً من ذلك، اتجه إلى الشاطئ - حيث يتجاوز جمال الريفييرا الفرنسية (الشاطئ الأزرق) سمعتها بمناظرها الخلابة (والناس).

وفي حين أن تناول الطعام أمر استثنائي في باريس، قد يجادل من يعرفون فرنسا جيداً أن ليون هي الأفضل، ثالث أكبر مدينة في البلاد، وهي العاصمة الحقيقية للطعام في البلاد. هذا هو المكان الأمثل لقضاء الوقت في مطاعم صغيرة ساحرة وذات أجواء مريحة مع أطباق أصيلة محضرة من مكونات محلية.

سر ليون

لطالما بقيت الرحلات إلى ليون مقتصرة على أولئك المطلعين على هذا السر؛ لذا ظلت ليون واحدة من الأسرار الفرنسية الدفينة - حيث خطفت الأضواء عنها عن طريق جماهير باريس، الجنوب الفرنسي أو جبال الألب. ليتضح فيما بعد أن سكان ليون كانوا يحتفظون بجمال المدينة لأنفسهم - بمأكولاتها المذهلة، ثقافتها الرائعة، مناخها الجميل وتاريخها الاستثنائي. جولة واحدة قصيرة حول المدينة القديمة «داون تاون» والمدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي ستؤكد ما ذكر: حيث المنظر الخلاب والأجواء المفعمة بالحياة وروعة المكان مع الابتعاد عن كونه سياحياً بشكل مفرط. ليون مدينة رائعة للعيش، كما هي رائعة للزيارة.

واحد من أكثر الجوانب تميزاً في هذه المدينة الفرنسية الجميلة هو مشهد تناول المأكولات، والتي سوف يجادل البعض على أنه الأفضل في فرنسا - وهذا يعبر عن شيء أيضاً. يبدو وكأن مشاهير الطهاة والمطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان متواجدة في كل زاوية من زوايا ليون، حيث يمكنك بسهولة أن تنفق معظم ميزانية عطلتك على تناول المأكولات في الخارج فقط. على أية حال، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مكان أكثر تواضعاً لتناول المأكولات يخرجون منه بنفس القدر من الرضا، فإن المدينة تحتوي على عشرات من بوتشونس (الحانات)، حيث المضيفين من السكان المحليين لا يترددون أبداً في المشاركة في تناول المأكولات مقابل الإسهام في الميزانية والخدمات العامة.

هنا ولدت السينما

وإذا كنت لا تجد متعتك في مطاعم، مقاهي أو صالات ليون، فهناك الكثير من المعالم السياحية التي يمكنك القيام بها. تعكس المهرجانات والمتاحف في المدينة المكانة الحقيقية التي تعيش فيها على صعيد الثقافة والإبداع. هنا ولدت السينما، حيث يعتبر متحف لومير من المعالم التي لا ينبغي على رواد السينما تفويتها. تضم ليون أيضاً المجموعة الأكبر من الأعمال الفنية الانطباعية خارج باريس، في متحف الفنون الجميلة.

حتى فريق المدينة لكرة القدم، أولمبيك ليون، الذي انتقل إلى ملعبه الجديد المذهل بعد فوزه الوحيد بأول لقب له في الدوري عام 2002. بمجرد الوصول إلى هناك، فإن الوقوف لم يعد ممكناً.

أشهر المطاعم

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إذاً ما الذي عليك أن تجربه من مطاعم في ليون، غير مطعم لي جورميه دي سيز الشهير بالمأكولات الفرنسية. في ميزون كلوفيس، الذي يديره الطاهي اللبناني المدرج لدى ميشلان كلوفيس خوري، يقدم المطعم الأنيق الواقع في شارع بروتيكس، الأطباق الفرنسية المبتكرة مع بعض اللمسات الطفيفة المقتبسة من خبرات الشرق الأوسط في مجال الطهو، حيث يظهر الحب جلياً مع الوجبات التي يقدمها الطاهي.

وفي لابروج دو بونت دي كولونيي، حول الطاهي بول بوكس ليون إلى واحدة من أرقى وجهات تناول المأكولات في كل فرنسا. يبدو مطعم لابروج دو بونت دي كولونيي المصنف في النجمة الثالثة لدى ميشلان كمعبد دائم لفن الطهي الفرنسي التقليدي، مما يجعل منه مستحقاً وبجدارة لرحلة 20 دقيقة شمال المدينة.

أماكن الإقامة

وفي ليون العديد من الفنادق التي تغطي مختلف الأذواق، منها كور ديه لوج، ويقع هذا الفندق الفاخر من فئة ال5 نجوم والحاصل على جائزة في قلب المدينة القديمة في ليون. يتربع هذا الفندق المكون من 60 غرفة وجناحاً على طرف ساحة رينيسانس إيرا كورتياد «ساحة عصر النهضة» والحدائق المعلقة. ومما يجعل من هذا المكان رائعاً لقضاء عطلة في ليون وجود السبا ومطعم لوج المصنف لدى ميشلان في الموقع.

أما فيلا فلورنتين، فيعود تاريخ هذا الفندق الفاخر من فئة ال5 نجوم إلى عصر النهضة. يطل هذا الفندق كملاذ هادئ على مدينة ليون الحديثة والمدينة القديمة المدرجة لدى اليونيسكو في آن معاً. ولمزيد من الروعة أضف إلى ما سبق وجود مطعم ليه تراس دي ليون، حيث يبعد هذا المكان الراقي المصمم على الطراز التقليدي على بعد بضع دقائق من وسط المدينة.

ويقع سوفيتيل ليون بيليكور على مسافة قصيرة من ميدان بليكور، الساحة الكبيرة في وسط مدينة ليون. يناسب هذا الفندق من فئة ال5 نجوم جميع الأذواق، حيث يقدم لزواره فرصة الاختيار بين الغرف الفرنسية الحديثة أو التقليدية. يتصدر مطعم ليه تروا دوم المصنف لدى ميشلان المشهد هنا جاعلاً من الفندق مكان رفاهية حقيقية في قلب المدينة.

عرض الإمارات للعطلات إلى ليون

تقدم الإمارات للعطلات عروضاً إلى ليون، فرنسا، ابتداءً من 3439 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين.

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أنشطة متنوعة في المدينة

** قم بجولة في ساحات ليون: تؤدي الشوارع الضيقة الواقعة شرق نهر السون في مدينة ليون إلى الساحات الحضرية الكبرى. لدى ساحة بيليكور تماثيل بديعة وشوارع تسوق راقية ومعارض فنية، ولساحة سيلستينس مسرحها الشهير، بينما تفخر ساحة ديه تيريوه بقصر سيتي هول ومتحف ديه بيوس آرتس «متحف الفنون الجميلة». هناك أيضاً منطقة بلاس ديه جاكوبينس، لذا قم باستئجار دراجة هوائية - وننصحك بتجربة دارجة «فيلوف» لتحظى بأكبر قدر ممكن من المتعة الموجودة في المكان.

** تسلق تلة فورفيير: تطل هذه التلة على مدينة ليون موفرة لزوارها بعض الصور البانورامية لأروع الروائع المعمارية في فرنسا. اصعد على متن القطار الجبلي المائل ليوصلك إلى الكنيسة، ثم انطلق بنفسك في نزهة تصل بعدها إلى المدينة القديمة. تزدهر المنطقة وتزداد حيويتها خلال فعاليات فيتي ديه لوميريه في ديسمبر، بينما تزدهر صيفاً مع فعاليات نوي دي فورفيير، حيث تصدح الموسيقى الحية في المسرح الروماني المفتوح على الهواء الطلق.

** متحف ديه كونفلويانس: يحظى متحف ديه كونفلويانس بشهرة لامعة، نتيجة لموقعه في الطرف الجنوبي من المدينة حيث يلتقي نهر الرون ونهر سون، وهو بناء خرافي ذو مستقبل زاهر افتتح في ديسمبر 2014. يبدو المبنى بذاته نقطة جذب رائعة وستشعر عند دخوله وكأنما تزج نفسك في عالم من التاريخ الطبيعي والأنثروبولوجيا يعود إلى قرون ماضية.