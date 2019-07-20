«وول ستريت» تواصل الانتعاش.. و«مايكروسوفت» تقود المكاسب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية تعافيها وصعدت معظم الأسواق في آسيا، وفيما تجاهلت المؤشرات الأوروبية النتائج الضعيفة التي حققتها شركات كبرى على مدار الأسبوع، بفضل أداء قوي لقطاع النفط وتعزز التوقعات بإقدام أكبر البنوك المركزية في أنحاء العالم على إجراء المزيد من التيسير النقدي، استطاعت «وول ستريت» مواصلة المكاسب حيث قادت أسهم «مايكروسوفت» مكاسب السوق.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الجمعة، مع إعلان نتائج أعمال للشركات وتوقعات خفض الفائدة.

وارتفع سهم «مايكروسوفت» بأكثر من 2% مسجلاً مستوى قياسياً بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين، وعلى العكس فشلت إيرادات وأرباح «بلاك روك» في تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تعزيز آمال خفض الفائدة من قبل تصريحات من عضو الفيدرالي الخميس والذي دعا خلالها إلى التحرك السريع والقوي من أجل اتخاذ إجراءات وقائية للاقتصاد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 112 نقطة عند الفتح، أو 0.4 ٪، قبل أن يقلص مكاسبه بضغوط من نتائج ضعيفة لبعض الشركات، كما ارتفع مؤشر «إس آ ند بي» 0.3٪، في حين صعد ناسداك 0.4 ٪.

وسجلت أكثر من 15٪ من شركات «إس آند بي» أرباحاً حتى الآن، ومن بين هذه الشركات، سجلت 79٪ أرباحاً أفضل من المتوقع، وفقاً لبيانات «فاكت ست».

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية نصفاً% أمس الجمعة بفضل أداء قوي لقطاع النفط وتعزز التوقعات بإقدام أكبر البنوك المركزية في أنحاء العالم على إجراء المزيد من التيسير النقدي، متجهة صوب اختتام أسبوع اتسم بالتقلب وشهد سلسلة من الإعلانات الضعيفة لنتائج أعمال الشركات.

وتصدرت آنهاوزر-بوش إنبيف المالكة لبداويزر المؤشر الأوروبي الرئيسي، لترتفع أسهم الشركة 4.6% بعد أن قالت الشركة المثقلة بالديون إنها اتفقت على بيع عملياتها الأسترالية إلى أساهي اليابانية.

وارتفع المؤشر القياسي ستوكس الأوروبي، الذي بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الخميس، 0.5% مقتديا بالمكاسب التي شهدتها آسيا أثناء الليل وكذلك بورصة وول ستريت، وارتفع قطاع النفط والغاز 0.55% مع ارتفاع أسعار النفط في ظل أحدث مؤشرات على توتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية بقوة أمس الجمعة من انخفاض تكبدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي تلقت فيه الأصول العالية المخاطر دفعة بعد أن عزز مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الجاري، مع تصدر قطاع أشباه الموصلات للقطاعات الرابحة.

وارتفع المؤشر نيكاي 2% إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بنفس النسبة الخميس، ودفع الانتعاش المؤشر القياسي لتجاوز عدة مستويات فنية رئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك في 25 يوماً والمتوسط المتحرك في 50 يوماً، وفي أسبوع، تكبد المؤشر نيكاي خسارة بنسبة 1% في أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر مايو/‏ أيار.

وارتفع قطاع الرقائق الياباني مقتدياً بتوقعات إيجابية للإيرادات من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، مع ارتفاع أسهم أدفانتست كورب 7.1% وصعود أسهم طوكيو إلكترون 3.5% وارتفاع أسهم ديسكو 4.2%.

ومخالفاً الاتجاه العام، تراجع سهم شركة البريد الياباني القابضة 0.8% لأدنى مستوى على الإطلاق بعد أن أوردت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية أن نيبون لايف، أكبر شركة تأمين خاصة في البلاد، طلبت من البريد القابضة وقف بيع وثائقها للتأمين في مكاتب البريد التابعة للشركة.

(وكالات)

أرباح «مايكروسوفت» تقفز 49%

ارتفعت أرباح شركة «مايكروسوفت» بنحو 49% بأكثر من التقديرات خلال الربع المالي الرابع، كما تجاوزت الإيرادات توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، أول أمس الخميس، أنها حققت صافي أرباح بلغ 13.18 مليار دولار (1.71 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/‏حزيران الماضي، مقارنة مع 8.87 مليار دولار (1.14 دولار للسهم) المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح نحو 1.37 دولار للسهم، مقارنة مع 1.13 دولار للسهم في نفس الفترة من 2018.