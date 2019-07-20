غانا تضخ 150 مليون دولار لإنقاذ البنوك المتعثرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر مطلعة في غانا عن إطلاق الحكومة برنامج إنقاذ للبنوك المتعثرة بقيمة 800 مليون سيديس (150 مليون دولار).

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبيرج» للأنباء، أول أمس الخميس، قالت المصادر: إن هذا البرنامج تم إعداده في شهر يناير/كانون الثاني الماضي؛ لدعم قاعدة رأس مال 5 من مؤسسات الإقراض المحلية، التي لم يتم إغلاقها في إطار جهود تنظيمية؛ ترمي إلى تطهير هذه الصناعة؛ حيث اتضح أنها تدار على نحو جيد.

وبدأ بنك غانا المركزي عملية تطهير للقطاع المصرفي خلال سبتمبر/أيلول عام 2017 في محاولة لرفع مستويات رؤوس الأموال، وتحسين الحوكمة في هذه الصناعة، وهي العملية التي شهدت خفض عدد مؤسسات الإقراض إلى 24 مؤسسة من 34 مؤسسة.

وأصدرت الحكومة سندات بقيمة 12 مليار سيديس؛ لإنقاذ بعض مؤسسات الإقراض، بحسب ما ذكره البنك المركزي في يناير/كانون الثاني الماضي. (د ب أ)