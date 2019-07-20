«أدنوك للإمداد» تحتضن رواد صناعة اللوجستيات البحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تسعى شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى تعزيز قدراتها البشرية عبر عدد من المواطنين الأكفاء ممن يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ لما فيه مصلحة الوطن والعمل.

وتستقطب الشركة أعداد من الموظفين والمهندسين الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة والباع الطويل في عملهم الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز مكانة الشركة بما تضمه من قدرات مواطنة ذات كفاءة عالية.

يقوم كابتن صالح الحياس بمناورة سفينة الصدر - I، وهي سفينة حاويات يبلغ طولها 149 متراً، عبر القناة الضحلة باتجاه مرسى ميناء الرويس. وتعد عملية رسو السفن من بين أكثر التحديات التي يواجهها البحارة، وبما أن مهمة سفينة الصدر - I، تكمن في نقل البضائع بين ميناء الرويس وميناءي خليفة وجبل علي كل يومين أوثلاثة أيام، فإن التحدي الذي يواجهه طاقم سفينة الصدر يعتبر أكبر نوعاً ما، مقارنة بالرحلات البحرية الأخرى. ولكن لحسن الحظ، فإن كابتن الحياس هو القائد الأنسب لهذه المهمة كونه أصغر قائد إماراتي لسفينة حاويات ضمن أسطول شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وتمتد خبرته عبر 15 عاماً قضاها في عمله في الشركة.

بدأ الحياس مسيرته في القطاع البحري في سن مبكرة، وذلك بسبب انتمائه لعائلة لها علاقات مديدة مع الحياة البحرية. فقد كان جده الراحل يعمل في قطاع الشحن البحري في شركة أدنوك خلال سنواتها التأسيسية، وكان والده رقيباً في خفر السواحل وشقيقه الأكبر هو مدير النقل البحري في الهيئة الاتحادية للنقل. أما شقيقه الأصغر فهو ضابط مراقبة موانئ. وعن تعلقه بالبحر يقول كابتن الحياس: «نحن معروفون باسم «عيال البحر» بين أصدقائنا»، ثم يبتسم متابعاً «نشعر كلنا بصلة تربطنا مع البحر. إنه شيء تلقائي لا إرادي، لكننا جميعاً نعرف أنه موجود».

ولكن حتى مع وجود هذا الانتماء القوي للمجال الذي يعمل به، أضاف كابتن الحياس قائلاً: «أعتقد أن الملاحة البحرية هي واحدة من أكثر المهن تطلباً في العالم، ولا سيما العمل على متن سفينة حاويات. نحن نقوم برحلتين ذهاباً وإياباً كل أسبوع ونقوم بتحميل حوالي 10,000 طن من البضائع. إن جداول عملنا اليومية دقيقة ولا تحمل أي مجال للخطأ، ولاسيما مع فترات الإبحار القصيرة والإقامة الأكثر قِصراً في الموانئ. لذا فإن الالتزام بمعايير السلامة والانضباط يشكلان أهمية قصوى في تمكيننا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء».

إن الانضباط، المثابرة والمبادرة، هي صفات اتسم بها صالح منذ صغره. ففي سن السابعة، بدأ في تعلم السباحة في نادي الإمارات لأن ذلك كان «يعني الذهاب إلى الشاطئ كل يوم». ثم استمر في المنافسة ضمن الفريق الوطني لمدة 12 عاماً.

كما أكسبته تلك الصفات نفسها، لاحقاً منحة من أدنوك لدراسة العلوم البحرية في كلية ساوث تينيسايد في عام 2003. وبعد الانتهاء من الأشهر الأربعة الأولى من التدريب البحري، أدرك صالح أنه يريد تعميق تجربته وزيادة إلمامه بالجانب التجاري لقطاع الشحن. لذا قام بعد تخرجه في كلية ساوث تينيسايد بالمملكة المتحدة في مايو 2007 بالحصول على درجة البكالوريوس في العمليات البحرية من جامعة ليفربول في العام التالي.



السعي وراء الأهداف

على بعد حوالي 50 كيلومتراً من ساحل الفجيرة، يتم تحضير ناقلة الغاز الطبيعي المسال «مراوح» لرحلتها التالية. وفي قلب السفينة، وسط الأصوات الخافتة لغرفة المحركات، يقوم المهندس الثاني أحمد الشحي وفريقه المكون من ثمانية أفراد بعمل إجراءات المراجعة النهائية اللازمة لضمان مغادرة السفينة للميناء بسلامة، ونقل الشحنة إلى وجهتها النهائية في الهند.

يقول أحمد الشحي: «يمكنك القول إن عملي في الملاحة البحرية أمرٌ قدري، فأنا من عائلة أغلب أفرادها من المهندسين البحريين والبحارة، حيث يعمل والدي وأخي والعديد من أفراد الأسرة الآخرين في القطاع البحري وفي مناصب مختلفة».

وأضاف: «لقد نشأت في أبوظبي، وكان البحر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. حتى عندما كنت طفلاً، لم أرغب أبداً إلا أن أكون مهندساً بحرياً». هذا وقد بدأت رحلة أحمد العملية بعد حصوله على منحة من أدنوك لدراسة الهندسة البحرية في عام 2003 في كلية ساوث تينيسايد كوليدج، مركز التميز العالمي الشهير للتعليم البحري في المملكة المتحدة. وخلال فترة تعلمه كطالب هناك، اكتسب كل التدريب اللازم لبدء حياته المهنية كمهندس في البحر.

وسرعان ما حصل أحمد على فرصته، فبعد أربعة أشهر فقط من تخرجه عام 2007، انضم الشحي، البالغ من العمر 22 عاماً آنذاك، إلى ناقلة للغاز الطبيعي المسال كمهندس ناشئ، حيث بدأ بكل حماس في تعلم كل ما يخص أنظمة التشغيل والملاحة. وعلى مدار عقدٍ كامل، عمل على تطوير مهاراته كمهندس، ثم تمت ترقيته إلى مهندس ثانٍ في عام 2017. وبصفته بحاراً يعمل لدى شركة ناقلات أبوظبي الوطنية، التي أصبحت جزءًا من أدنوك.

وحصل الشحي على العديد من الفرص في الشركة وهو في سن صغيرة. ويتذكر أحمد باعتزاز كيف أبحر في بداية حياته المهنية إلى اليابان على متن ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وكان قد أبحر أيضاً إلى الولايات المتحدة على متن ناقلة نفط عملاقة، كجزء من برنامج تبادل للخبرات مع شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة التابعة لشركة «أرامكو» السعودية.

تعني رحلات المسافات الطويلة قضاء ما يصل إلى 4 أسابيع أو أكثر في البحر، بعيداً عن العائلة ومواجهة تحديات التقلبات الجوية، لذا فالأمر يتطلب التزاماً كبيراً وعملاً مخلصاً.

ويقول: «الحياة في البحر قد تكون صعبة أحياناً ويقول الكثيرون إنه يجب أن تكون مهيّأ لها. لكنني أتطلع أيضاً إلى اللحظات الجميلة والهادئة في البحر، عندما يكون البحر صافياً، عندما انغمس في رائحة الماء، وأتأمل الأفق مما يساعدني على إعادة التركيز، والتفكير والتخطيط لعملي في اليوم التالي».تعد القدرة على التزام الهدوء والتركيز أمراً بالغ الأهمية، لأن الشحي وفريقه مسؤولون عن إعداد غرفة المحرك في السفينة لعمليات الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى الإشراف على أي إصلاحات رئيسية للمعدات الأساسية. يقوم الشحي بست رحلات سنوياً لتوصيل الغاز إلى قاعدة عملاء عالمية، لذا يعد التشغيل الآمن والموثوق للسفينة أمراً بالغ الأهمية، ويتطلب الإشراف الكامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفهماً شاملاً لأنظمة السفينة ومُعداتها.

ينتمي أحمد الشحي إلى جيل من المهندسين البحريين الإماراتيين الذين يشهدون عن كثب التأثير المباشر للتكنولوجيا في القطاع البحري. ففي عام 2009، بدأت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بتطوير برنامجاً طموحاً مدته خمس سنوات، تم تنفيذه من خلال دمج التقنيات الحديثة لإدارة الملاحة والشحن والذي ساهم في خفض استهلاك وقود الشحن وانبعاثات الكربون على مستوى أسطول الشحن البحري.

ويتابع بالقول: «من الصعب تخيل كيف كان الإبحار قبل استخدام هذه التقنيات على متن السفن. إنها توفر لنا فرصة رؤية غرفة المحرك عن قرب وتساعدنا على مراقبة الأنظمة داخلها بشكل أفضل، حيث يصعب التدخل البشري أحياناً في حال وجود أية مشكلة، وذلك بسبب الحرارة المرتفعة في غرفة المحرك. إن الفوائد لا يمكن حصرها حقاً».

ضابط بحري ثالث

أدركت أدنوك حنكة صالح الحياس وقدراته الإدارية وعرضت عليه منصباً في القسم التجاري للشركة بعد تخرجه من الجامعة. ويقول الكابتن المتمرس عن ذلك: «الشركة كانت تمر بمرحلة توسع في ذلك الوقت وهذا كان أمراً مناسباً. سرعان ما أدركت أنني بحاجة للعودة إلى البحر، وكنت أعرف أن هذا هو المكان الذي يمكنني أن أساهم من خلاله في تحقيق طموح الشركة التجاري، وأضيف أكبر قيمة في عملي».

في عام 2009، عاد كابتن الحياس إلى الحياة البحرية كضابط بحري ثالث. لكنه كان لا يزال يشعر بالحاجة إلى تعزيز معرفته بالقطاع والتعمق أكثر فيه، فقام في عام 2013 بمتابعة دراسته وحصل على درجة الماجستير في قطاع النقل البحري من جامعة أنتويرب في بلجيكيا في العام التالي.

وبمجرد عودته إلى البحر، واصل صالح العمل بجدّ وأثبت جدارته التي مكنته من الحصول على ترقيات متعددة. وفي عام 2018، تحقق حلم حياته، عندما تم تعيينه قائد سفينة الصدر -I. وهي واحدة من ثلاث سفن حاويات تملكها وتشغلها شركة أدنوك للإمداد و الخدمات. وتعتبر هذه السفن مشهداً مألوفاً على امتداد ساحل الإمارات، حيث تقوم بنقل البوليمرات الخاصة بشركة بروج من ميناء الرويس.

Advertisements

10 ساعات عمليات رسو

عن عمله، قال الكابتن صالح الحياس: «تبلغ كل فترة تشغيل حوالي 10 ساعات من عمليات الرسو، التحميل والتفريغ المتتالية، والتي تتم خلال فترة زمنية قصيرة وفي أجواء حارة». على الرغم من أن الطاقم المتمرس قادر على ترسية السفينة في أقل من ساعتين. إلاّ أنها عملية شاملة، تتطلب دعم من سلطات الموانئ والسفن الأخرى. كما يتم إشراك زورقين للمساعدة في دفع وسحب السفينة إلى وضعها المطلوب باستخدام الحبال، ويقوم ملاح متخصص بمساعدة كابتن الحياس على إرساء السفينة بأمان. وبمجرد رسو السفينة على رصيف الميناء، يعطي الكابتن للطاقم أمر الانتقال إلى عمليات البضائع، فيبدأ فريقه في الاستعداد لتفريغ الحاويات المكدسة على سطح السفينة وداخلها.

ويختتم كابتن الحياس حديثه قائلاً: «إنه جدول صعب لطاقمي المكون من 25 بحاراً. وإلى جانب التأكد من التزامنا بجدول أعمالنا ومعايير الجودة العالية، فإن وظيفتي هي ضمان سلامتهم وتحفيزهم على العمل، حتى نتمكن من تقديم أفضل الخدمات يوماً بعد يوم».

الإمارات نجم صاعد

بصفته كابتن السفينة، يدرك صالح الحياس أن لديه دوراً قيادياً مهماً، من خلال دعم تدريب طاقمه وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى العديد من الطلاب الذي تدعمهم أدنوك للإمداد والخدمات، من خلال تمكينهم من اكتساب الخبرات البحرية الضرورية على متن أسطولها البحري المتنامي.

إن لتطوير الجيل القادم من المتخصصين في النقل والإمداد البحري، أهمية كبيرة بالنسبة للشركة، التي تقدم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البرية حول العالم لمجموعة أدنوك، إلى جانب قاعدة عملاء دولية متنامية.

وتابع: «إن دولة الإمارات هي النجم الصاعد في القطاع البحري العالمي في الوقت الحالي، وخلال مسيرتي قد رأيت النتائج الواضحة في تأسيس بنية تحتية متكاملة وأسطول نقل بحري عالمي المستوى، لذلك أنا فخور حقاً لأنني كنت جزءاً من هذا النجاح، تماماً مثل أفراد عائلتي الذين سبقوني».