زيادة إقراض القطاع العام ببريطانيا في يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إقراض القطاع العام في بريطانيا خلال الشهر الماضي، مُسجلاً أعلى قراءة لشهر يونيو/‏حزيران منذ 2015.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أن صافي اقتراض القطاع العام سجل مستوى 7.2 مليار استرليني في يونيو/‏حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى بمقدار 3.8 استرليني عن مستويات نفس الشهر العام الماضي، كما أنه أعلى مستوى لشهر يونيو/‏حزيران منذ 2015.

ووصل إجمالي إقراض القطاع العام عند 17.9 مليار استرليني، وهو أعلى بمقدار 4.6 مليار استرليني عن العام الماضي.