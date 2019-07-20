«بلو أوشن» تفتتح مكتباً بالمملكة المتحدة

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أعلنت مجموعة بلو أوشن، الموزع للإلكترونيات الاستهلاكية، عن توسعها في المملكة المتحدة، بافتتاح مكتبها في مدينة مانشستر.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن «هذه خطوة استراتيجية من مجموعة بلو أوشن للاستفادة من الفرص المتنامية في المملكة، وإن توسعنا في السوق البريطاني سيساعدنا أيضاً على ترويج وبيع المنتجات الإلكترونية المحلية الإماراتية في المملكة المتحدة، والمساعدة في زيادة صادرات الإمارات إلى المملكة المتحدة والواردات منها، وهذا يوفر فرصة ذهبية للشركات الإماراتية للاستفادة من أسواق جديدة ومساعدة أعمالها على النمو».

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للإلكترونيات الاستهلاكية في المملكة المتحدة إلى حوالي 20.82 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 21.27 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لشركة ستاتيستا - شركة تعقب الأعمال العالمية.وسيخدم المكتب في مدينة مانشستر - بالمملكة المتحدة، سوق التوزيع المادي والإلكتروني المتنامي للإلكترونيات الاستهلاكية.