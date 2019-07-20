الصين.. سياحة على خطى الفاتحين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

لم تكن الصين على خارطة السياحة العالمية قبل عقد الثمانينات من القرن الماضي، بالرغم من غناها الحضاري التاريخي، وتعدد الثقافات وأنماط الحياة البشرية في بلد الأساطير والحكايات الشعبية التي خلدتها كتب الأدب، فضلاً عن المدونات وكتب التاريخ.

في نهاية الثمانينات من القرن الماضي ومع نهاية الحرب في أفغانستان، بدأت الصين في تغيير ثوبها الماوي، والتطلع إلى الانفتاح على العالم وتبني استراتيجيات السوق المفتوحة، كانت الصين صندوقاً مغلقاً بالنسبة للكثير من عشاق المغامرات والاكتشافات، لذا بدأ نشطاء السفر والسياحة المستقلة في التوجه شمالًا إلى وسط البلاد، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعادة فتح الحدود مع دول الجنوب السوفييتي المجاورة للصين، وتم إحياء طريق الحرير القديم عبر وسط آسيا، وصارت مرة أخرى، كل الطرق تؤدي إلى الصين.

وأسهمت الطبيعة الجغرافية المعقدة في عزلة الصين التاريخية - سلاسل الجبال التي لا يمكن اختراقها، والصحاري غير المأهولة، والأنهار، والبحار التي تغص بالقراصنة، ومن المفيد هنا التركيز على منطقة هي الأكثر إغراء لهذا النوع من السياحة، التي يعشقها المغامرون، إنها منطقة كاراكورام، في ولاية شينج يانج على الحدود مع باكستان.

طريق كاراكورام السريع

صعوبة التنفس، هي العنوان الأبرز لقصص المغامرة هنا بعد الترجل من السيارة عند الحدود الباكستانية في الجزء العلوي من ممر خنجراب المغطى بالجليد، والذي يبلغ طوله 4700 متر، هنا لا تستطيع مقاومة إغراء تصوير قوس الترحيب الصيني الذي يعلوه التنين.

فبعد أيام من التنقل بوسائط النقل الزراعية عبر طرقات ملتوية تتخللها انكسارات وانهدامات متعددة بفعل عوامل التعرية وفي مقدمتها السيول الجارفة، تشهد على جبروتها الانهيارات الأرضية، تجد نفسك محظوظاً إذا وصلت سالماً.

هنا لا تجد تفسيراً لطنين أذنيك فترده لارتفاع الجبال الشاهقة تارة ولموسيقى الأوردو الشعبية الصاخبة تارة أخرى.

يكفيك هنا معاينة طريق الدم، الذي افتتح عام 1988 أمام السياح فقط لربط قرية سوست الحدودية الباكستانية، التي تغريك بما هو في الانتظار داخل حدود الصين.

عند هذه النقطة الحساسة من الرحلة لا تستطيع مقاومة إغراءات التقاط صور المكان الشمولي، التي تجمع بين بياض الثلج خلفك، وتلون صخر السفوح، وزرقة السماء، إذا حالفك الحظ في يوم خال من الغيوم أو الضباب الكثيف.

عالم آخر

في مركز الحدود الصيني في بيرالي، وهو قالب خرساني على بعد بضعة كيلومترات من الجزء العلوي من الممر، تذوق طعم البيروقراطية الصينية لأول مرة، من خلال طلبات تعبئة استمارات الدخول الخاصة بالمهاجرين، الذين يلزمون أيضاً بشراء شهادات صرف العملات الأجنبية.

وتعتبر تلك الشهادات العملة السياحية الرسمية المستخدمة في معظم الفنادق وفي وسائط النقل وشراء السلع الأجنبية، أما الرنمينبي، وتعني حرفياً ( أموال الشعب)، فينفق على الطعام وكل شيء آخر، يعادل سعر صرف شهادة العملات الأجنبية سعر الرنمينبي الرسمي، لكن هناك أسعاراً أخرى في السوق السوداء؛ حيث يجرب الزوار كل أنواع الحيل للحصول على سعر صرف أعلى مثلما يجرب تجار العملة كافة الحيل لدفع الحد الأدنى، وينصحك الجميع، بأن تعد نقودك عند الصراف.

بعد بيرالي، تنطلق الحافلة في طريق منحدر إلى طاشكورغان على ارتفاع 3100 متر فوق سطح البحر، وهي نقطة غير مشهورة على طريق الحرير القديم، هنا المبيت إلزامي، لأن الحافلات لا تسير ليلاً، والفندق الوحيد المتاح طاقته 40 سريراً وغالباً ما يكون إشغالها كاملاً، والحل الوحيد هو النوم في الحافلة التي تقلك.

من الواضح، أن الشعب الصيني، قد تعود على هذا النوع من الطرقات ويتعامل معها بكثرة الأكل وكثرة النوم، أما بقية الخدمات، فهي متاحة على أرض الحافلة التي تغطيها قشور بزر دوار الشمس وقشور جوز الهند وبقايا السجائر ومخلفات الطعام، والقائمة تطول.

وفي الجزء المائي من الرحلة عبر نهر يانج تسي في قارب بطيء، تجد نفسك مضطراً لصراع الرغبات بين المكوث داخل القارب في جو قاتم مليء بدخان السجائر ونقص الأوكسجين، والخروج في جو الشتاء القارس إلى سطح القارب لتتنفس هواء صحياً منعشاً، وتجنباً للتجمد لا بد من إتقان حركات رياضية تبعث في جسدك بعض الدفء قبل أن تضطر مرغماً للعودة إلى الداخل.

في صباح اليوم التالي، تنكشف أمامك تفاصيل المشهد؛ حيث يجمع أفق جنوب شينجيانغ بين القمم العملاقة موزاغ آتا (7509 م) وكونجور شان (7649 م)، وبين تفاصيل الحياة العامة لبدو قيرغيزيا ومراعي الإبل في كارا كول.

أما الصخب المألوف في تجمعات الريفيين، فتجده في قرى الإيغور بألوانها الكثيفة الفاقعة وغزارة مكوناتها الثقافية، وتكتشف من خلال تعاملك مع من لهم صلة بخدمات السياح فظاظة عمال الفنادق وشجون بائعي التذاكر من أصحاب الهمم.

أما في كاشغار، ففضول السياح هو الذي يتسبب بزحام الأسواق، فمعظمهم حمل عدسات تصوير مكبرة واجتهد في التقاط صور نادرة في سوق الأحد الشعبي الشهير.

ميي يوا

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أول عبارة يتعلمها كل مسافر هنا هي «ميي يوا»، التي تعني «عندك غرفة»، لكن السياح يستخدمون نفس العبارة للسؤال عن المبيت أو الطعام وحتى السجائر وتذاكر الحافلات، إلى لاسا القرية التالية، لكن تعلم الأرقام وبعض المفردات بلغة الماندرين لا بد منه، ومع ذلك تحدث الكثير من المفارقات نتيجة ضعف أداء السائحين اللغوي، أما في المطاعم فالأمر أسهل بكثير؛ إذ يكفي أن تشير إلى الطبق فيأتونك بمثله.

لم تكن الحياة في الثمانينات سهلة على الفرد الصيني العادي، كانت تجاوزات الثورة الثقافية لا تزال غضة في الذاكرة، ولم تكن هناك طبقة وسطى، وكان على الصيني القتال من أجل كل شيء خشية أن يفوته، وإذا وجد السياح الغربيون شراء تذاكر السفر محنة، فإن الصينيين كانوا يعانونها بشكل يومي، لم تكن السياحة الداخلية مشجعة، وكان الأجانب بأشكالهم المستهجنة وفهمهم المحدود للغة أو العادات المحلية فضوليين جداً.

كاشوم كاشغار

في كاشوم كاشغار، المتجمدة في الساعة الرابعة صباحاً، عليك أن تتأكد من واحدة من الحافلتين، فواحدة تتجه إلى بكين والأخرى إلى زينغ جيانغ القريبة بفارق ساعتين بين الحافلة والأخرى. ثم تجلس في الحافلة إلى أن تمتلئ مقاعدها بالركاب قرابة 4 ساعات، عندما تنطلق الحافلة يبدأ عواء الريح عبر نوافذها ثم يتلل الرمل الناعم من تلك النوافذ أثناء عبور صحراء تاكلا ماكان. وكثيراً ما تتعطل الحافلات في هذا الطريق؛ حيث يعتبر الوصول إلى أول نقطة متاحة للاستراحة في قرية توربان المغطاة بالرمال، إنجازاً بحد ذاته يبعث الطمأنينة في النفوس.

معالم التطوير

في رحلة أخرى على نفس الخط بعد تسع سنوات، تغير كل شيء، فعند عبور الحدود الكازاخية بعد أسابيع من السفر عبر دول آسيا الوسطى التي لا تزال تتعافى من بقايا الشيوعية، تطالعك معالم التطوير في كل ركن وزاوية، فقد اختفى القوس الذي يعلوه التنين عند مدخل الحدود، وتغيرت أشكال الحافلات وتغير كل شيء بدءاً من الطرق ووسائل المواصلات وانتهاء بالفنادق، فقد أدى النمو الاقتصادي السريع إلى تغذية الطبقة المتوسطة المتنامية، كانت مقاهي الإنترنت في كل مكان.

لم يعد اجتياز صحراء تاكلا ماكان، مصدر رعب على متن قطار إلى بكين، التي كانت في الثمانينات مدينة نائمة تثقل المباني الرمادية كاهل فضائها وتزرع الفوضى في شوارعها، أجراس الدراجات الهوائية، بعض الأزقة الضيقة تخفي وراءها أسواقاً شعبية ومعابد، لم تكن ملكية السيارة الخاصة متاحة ولا يسمح لغير الأجانب بالنزول في الفنادق.

والآن بعد عشر سنوات، زالت الدراجات وصخب الحركة التلقائية من شوارعها لتفسح المجال أمام الفنادق العصرية ومراكز التسوق ونظام الطرق الدائري المتسع، الذي يلبي شهية السيارات الحديثة لدى الصينيين.

بحلول الوقت، الذي وصلت فيه الألعاب الأولمبية إلى بكين في عام 2008، كان لدى المدينة نظام مترو أنفاق عالمي المستوى، وصارت الأولى عالمياً في زحام المرور وتلويث الهواء.

إقليم يونان

خلال عصر التطوير، حقق إقليم يونان، شهرة في أوساط المسافرين بسبب مناخه المعتدل وتعدد الثقافات الناتج عن تعدد الأقليات العرقية، كانت بلدة دالي القديمة، الواقعة على بحيرة إرهاي في منطقة باي ذاتية الحكم، مكاناً مفضلًا لتناول أطباق الطعام، خاصة «بيتزا ووك» واستكشاف القرى المجاورة، وتحت سفح جبل دراجون سنو، تقع ليجيانغ الموطن الأصلي لسلالة ناكسى على مقربة من طريق تشونغديان إلى التيبت.

وبحلول أواخر التسعينات من القرن الماضي، تغيرت السياحة الداخلية المتنامية في الصين بشكل ملحوظ، خاصة في القرى الهادئة ذات المناظر الخلابة؛ حيث انتشرت المطارات والفنادق ومراكز التسوق الجديدة بسرعة مذهلة.