سيرك وتخفيضات وجوائز في مفاجآت صيف دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشهد الدورة الثانية والعشرون من مفاجآت صيف دبي، العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تنشر السعادة والبهجة بين الزوار والمقيمين، وتتنوع هذه الفعاليات والأنشطة لترضي مختلف الأذواق؛ حيث يستضيف ميركاتو مجموعة من عروض السيرك الشيقة، والتي تستمر حتى 3 أغسطس.

ويمكن لزوار ميركاتو، الاستمتاع بمشاهدة عروض الحركات البهلوانية المذهلة التي تؤديها مجموعة من الفنانين العالميين على حبل التوازن والعجلة الرهيبة ودولاب التوازن، وغيرها. وتستمر الأجواء الاحتفالية خلال الصيف مع العرض السحري المضحك الذي يذهل جميع أفراد العائلة ويرسم الابتسامة على وجوههم.

أما الأطفال فهم على موعد مع فعاليات وأنشطة خاصة بهم؛ حيث يتعلم الزوار الصغار طرق تشكيل البالونات المرنة ومزج الألوان والرسم على الوجه، كما يمكنهم الاستمتاع بعلبة الانزلاق المثيرة من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي.

وإضافة إلى هذه الفعاليات الترفيهية، يقدم ميركاتو، تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25 - 75%.

ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز رائعة؛ حيث سيحصل كل شخص ينفق 200 درهم في ميركاتو وتاون سنتر جميرا على الفرصة للفوز بجوائز تتضمن سيارة إنفينيتيQX70 ورحلة إلى تايلاند مقدمة من دناتا للسفريات ومنتجع بنيان تري بوكيت.