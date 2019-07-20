شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى شركات السيارات في الصين تتوقع انخفاض المبيعات 7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع شركة سايك موتور انخفاض مبيعاتها السنوية لأول منذ 14 عاماً على الأقل، في الوقت التي تصارع فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في ظل التراجع في معدلات الطلب. وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة تتوقع أن تسجل مبيعات 2019 انخفاضاً بنحو 7%، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج.

(د ب أ)

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