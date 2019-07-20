1.5 مليون شخص يوصون بزيارة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في المركز التاسع ضمن قائمة موقع «بيج سفن» السياحي للوجهات العالمية التي يجب على المرء زيارتها خلال حياته.

واعتمدت القائمة على استطلاع رأي شمل نحو 1.5 مليون شخص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية، حيث تم سؤالهم عن الوجهات التي يعتقدون أن على الجميع زيارتها، سواء بسبب طبيعتها الخلابة، أو شواطئها الجميلة، أو معالمها السياحية المشهورة.

وقال المستطلعة آراؤهم إن مدينة دبي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات الساحرة التي يمكن للمرء زيارتها على الإطلاق، حيث تحظى بشعبية واسعة بين السياح الدوليين، مشيرين إلى أن من بين أهم المعالم التي يجب زيارتها برج خليفة، أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، إضافة إلى المساجد التقليدية بمآذنها الجميلة.