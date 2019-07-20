2.6 مليار كلفة إنشاء 24 جناحاً في إكسبو 2020 دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

رصدت ”الخليج 365” التكاليف الإنشائية ل24 جناحاً دولياً في موقع الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، لتبلغ حوالي 2.6 مليار درهم، وذلك بحسب إفصاحات هذه الجهات، والتي بدأ عدد منها بعمليات الإنشاء الفعلي للأجنحة في مواقعها المحددة والمتفق عليها مع الجهات المنظمة لإكسبو 2020 دبي.

وقد تصدرت الصين القائمة، إذ تبلغ كلفة إنشاء الجناح الصيني حوالي 367 مليوناً، في جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بكلفة تصل إلى 220 مليوناً، تليها ألمانيا بحوالي 213 مليوناً، ثم اليابان بحوالي 183 مليوناً، يتبعها كل من السعودية ونيوزيلندا بكلفة تصل إلى 147 مليوناً لكل جناح، ومن ثم إيطاليا ب 127 مليوناً، والكويت ولوكسمبورج 110 ملايين لكل منها، يليها الجناح الفرنسي بحوالي 103 ملايين.

في حين تقدر كلفة إنشاء كل من الجناح العماني والبريطاني والأسترالي والسويسري بحوالي 91 مليوناً لكل منها، فيما تصل كلفة الجناح الهولندي إلى حوالي 81 مليوناً، و76 مليوناً للجناح النمساوي، و73 مليوناً للجناح الأسباني، 67.5 مليون للجناح السويدي، و55 مليوناً لجناح كوريا الجنوبية، وحوالي 43 مليوناً لجناح فنلندا، و40 مليوناً لجناح بولندا، فيما توزعت الكلفة المتبقية على أجنحة كل من التشيك والبرازيل وأوكرانيا.