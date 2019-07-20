شهية المستثمرين تصعد بالأسهم إلى مستويات سعرية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

سجلت الأسهم المحلية ارتفاعات أسبوعية قوية، ومستويات سعرية جديدة، على وقع المشتريات المكثفة للأجانب والمحافظ الاستثمارية، تزامناً مع النتائج المميزة للقطاع المصرفي، وتوزعت هذه المشتريات على أكثر من قطاع، وفي مقدمتها أسهم البنوك والعقار.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 221 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 175.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و36.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

بدورها كثفت المحافظ الاستثمارية عملياتها الشرائية في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 292.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 246.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و45.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وبلغت السيولة الإجمالية 1.95 مليار درهم، منها مليار درهم في سوق دبي، و951.35 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.26 مليار سهم، توزعت بواقع 932.43 مليون سهم في دبي، و347 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 21.14 ألف صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.88% عند مستوى 2762.98 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.5%؛ بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.17%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.04%، و«دبي التجاري» 1.88%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 3%؛ بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 2.95%، و«إعمار للتطوير» 7.06%، و«أرابتك» 6.02%، و«ديار» 6.07%، و«الاتحاد العقارية» 6.02%، و«داماك» 2.85%.

وصعد قطاع الاستثمار 7% على وقع صعود «دبي للاستثمار» 7.94%، و«سوق دبي المالي» 6.88%. كما صعد قطاع النقل 0.5% مع صعود سهم «أرامكس» 0.72%، و«الخليج للملاحة» 1.25%.

وارتفع قطاع التأمين 1.67%؛ نتيجة صعود سهم «سلامة» 2.71%، و«تكافل الإمارات» 0.67%، و«أمان» 7.47%، و«دار التكافل» 2.54%.

سوق أبوظبي

من جانبه، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.28% إلى مستوى 5.218.13 نقطة، مستفيداً من المكاسب القوية لأسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.3% مدفوعاً بمكاسب «أبوظبي الأول» 4%، و«أبوظبي التجاري» 3.9%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.22%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 3.21%؛ بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وكذلك ارتفع قطاع العقار قرب 4% معززاً بمكاسب سهم «الدار» بنسبة 3.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.92%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 4% مع نمو سهم «الواحة كابيتال» 7.45%، و«إشراق» 0.48%.

كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 4.25% مع ارتفاع «دانة غاز» 4.95%، و«أدنوك للتوزيع» 1%، و«طاقة» 9.6%.

التداولات

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، حافظ على الصدارة «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 282.6 مليون درهم، وأغلق سعره عند 15.6 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بلغت 166 مليون درهم، مغلقاً عند 17.34 درهم، ثم سهم «الدار» مستقطباً 113.4 مليون درهم، ومغلقاً عند 2.13 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أسبوع بسوق العاصمة، سهم «أسمنت الخليج» وارتفع بنسبة 35.95% وأغلق عند 0.9 درهم، تلاه سهم «أبوظبي لبناء السفن»، وزاد بنسبة 14.84% ليغلق عند 1.78 درهم، ثم سهم «الإمارات للتأمين»؛ بارتفاعه 11.43% إلى 7.8 درهم.

وعلى العكس، سجل سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» أكبر انخفاض أسبوعي قدره 14.06%، وأغلق عند 2.75 درهم، تلاه سهم «أم القيوين للاستثمارات العامة»، وهبط بنسبة 10% ليغلق عند 0.855 درهم، ثم سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بتراجعه 9.91%، وإغلاقه عند 0.882 درهم.

وفيما يتعلق بتداولات سوق دبي، جاء في المقدمة سهم «دبي الإسلامي» مستحوذاً على 182.24 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 5.18 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة ب153.7 مليون درهم، وأقفل عند 4.89 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين» بتداولات بنحو 74.4 مليون درهم، ليغلق عند 0.683 درهم.

وسجل سهم «أملاك للتمويل» الارتفاع الأسبوعي الأكثر بنسبة 18.02% وأغلق عند 0.334 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار»، الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 7.94% إلى 1.36 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان»؛ بارتفاعه 7.47% إلى 0.489 درهم.

واقتصرت الانخفاضات على أسهم 6 شركات فقط، وكان في مقدمتها سهم «الاستشارات المالية الدولية» بتراجعه بنسبة 6.54% مغلقاً عند 0.2 درهم، ثم سهم «مصرف السلام السودان»، وانخفض بنسبة 4.9% ليغلق عند 0.97 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة»، وتراجع بنسبة 2.81% مغلقاً عند 0.485 درهم.

الجنسيات

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات في سوق الإمارات توجهاً أجنبياً وعربياً وخليجياً نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 221 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 175.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و36.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.45 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 221 مليون درهم محصلة بيع.

وفيما يتعلق بسوق دبي فقط، كان التوجه الشرائي أيضاً للأجانب والعرب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 29.24 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و5 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 29.24 مليون درهم محصلة بيع.

والأمر ذاته انطبق على سوق أبوظبي، الذي بلغ فيه صافي استثمارات الأجانب والعرب والخليجيين، 191.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 160 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و31.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و131 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 191.8 مليون درهم محصلة بيع.

الأجانب

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الدار العقارية»، و«منازل»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي للاستثمار»، و«أبوظبي الأول»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«دانة غاز»، و«داماك»، و«إعمار مولز»، و«أملاك».

المحافظ

هذا وكثفت المحافظ الاستثمارية عملياتها الشرائية في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 292.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 246.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و45.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 292.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 246.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و45.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي.