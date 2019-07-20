شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة الأمريكية، أول أمس الخميس، إن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من المنصات البحرية في خليج المكسيك ما زال منخفضاً بنسبة 19% في أعقاب العاصفة المدارية «باري».
وقال مكتب السلامة وحماية البيئة: إن ذلك يعادل 335 ألف برميل يومياً من النفط الخام، و519 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي في شمال خليج المكسيك؛ بعد خمسة أيام من وصول «باري» إلى اليابسة على ساحل لويزيانا.
وأضاف أن 60 منصة إنتاج بحرية، أو 9% من إجمالي عدد المنصات، ما زالت متوقفة عن العمل؛ بعد مرور العاصفة. (رويترز)
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