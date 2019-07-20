شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بـ 1452 دولاراً لأول مرة منذ 6 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز الذهب، أمس الجمعة، مستوى 1450 دولاراً المهم، للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2013؛ بعد تعليقات لمسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق الأوسط.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013، قبل أن يتراجع 0.3% إلى 1442.35 دولار، خلال التداولات.(رويترز)
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