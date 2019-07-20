شكرا لقرائتكم خبر عن جولة محادثات تجارة هاتفية بين أمريكا والصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرّح متحدث أمريكي بأن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة والصين أجروا محادثات هاتفية، الخميس، في محادثة ثانية منذ القمة التي عقدت بين الجانبين في يونيو/حزيران الماضي، واتفقا خلالها على إبرام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما.
وتحادث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين هاتفياً مع الجانب الصيني في وقت سابق، الخميس، حسبما أكد المتحدث باسم الممثل التجاري، في تصريحات أوردتها وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل المحادثات الهاتفية، كما لم ترد وزارة التجارة الصينية على طلب بالكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتعثرت المحادثات بين الجانبين الأمريكي والصيني في مايو/أيار الماضي، ولم يتم إحراز تقدم كبير منذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هدنة خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان الشهر الماضي.
وكان منوشين ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع، أن المحادثات الهاتفية مع الجانب الصيني «مثمرة»، وأنه سيتوجه مع لايتهايزر إلى بكين؛ لعقد مزيد من الاجتماعات.
(د ب أ)
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