الشركة العامة للبترول تحصل على براءة في عددة قضايا بيئية

استطاعت إدارة الشئون القانونيه بالشركة العامه للبترول، تحقيق نجاحات كبيرة بالحصول على عدة أحكام بالبراءة فى قضايا مرفوعه من جهاز شئون البيئة ضد الشركة، مما ترتب على هذه البراءات الحفاظ على ملايين الجنيهات التى تصب فى خزينه الشركة .

ومن جانبه قال وائل بدور، مدير عام مساعد الشئون القانونية بحقول الصحراء الشرقيه ان الادارة حصلت على احكام بالبراءة ترتب عليها الحفاظ على ملايين الجنيهات فى خزينه الشركه تماشيا مع دورنا فى الحفاظ على المال العام.

أضاف وائل بدور أن محاميى الادارة يعملون وفق رؤى واهداف استراتيجيه تدعم الشركه العامه فى المقام الاول وتصب فى صالح الاقتصاد الوطنى بصفه خاصة

الجدير بالذكر أن الادارة فى السنوات الاخيرة فى جميع القطاعات حققت نجاحات اشاد بها الجميع فى قطاعات التحقيفات والقضايا والعقود مؤكدا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد .

وأكد على الدعم غير المسبوق الذى تتلقاه الادارة من جميع قيادات الشركه وعلى راسها المهندس نبيل عبدالصادق رئيس مجلس الادارة الذى لايدخر جهدا فى المتابعه اولا باول وتوفير الامكانات لللعمل وفق رؤى واهداف جميعها تهدف للحفاظ على المال العام

وكذلك السادة مساعدى رئيس الشركه ومديرى العموم ومديرا عام حقول الصحراء الشرقيه فى تحقيف التكامل والتوافق بين جميع القطاعات