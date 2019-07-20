شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاعات البورصة المصرية باستثناء التشييد والمنتجات المنزلية والشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، باستثناء قطاعى التشييد ومواد البناء والمنتجات المنزلية والشخصية، اللذين ارتفعا بنسبة 0.9%، 0.6% على التوالى. Advertisements وتصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 3.7%، وفى المركز الثانى حل قطاع الكيماويات بنسبة انخفاض 2.9%، أعقبه قطاع الكيماويات بنسبة 2.8%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 1.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.1%. وتراجع أيضاً قطاع العقارات بنسبة 0.5%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.

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