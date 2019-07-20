شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توقعات بانخفاض استيراد المنتجات البترولية 8% للعام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول إنه من المتوقع انخفاض معدل الاستيراد للمنتجات البترولية خلال العام المالى 2019 _ 2020 بنحو 8%.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعى فى العديد من الاستهلاكات أصبح الأنسب، وهو ما سيساهم فى تغطية استهلاك مصر الحالى من البنزين والسولار.

يشار إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا لإنتاج البنزين عالى الأوكتين والسولار، ومنها وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترولن بهدف إنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.

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بالإضافة إلى توسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 3ر2 مليار دولارومجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 1ر2 مليار دولار، وإعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 5ر1 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين)، للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 581 مليون دولار.

وأيضا من ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس "شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات"، بهدف استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 5ر2 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 5ر2 مليار دولار.

كما تتضمن تلك المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب فى الساعة إلى 36 متر مكعب فى الساعة بحوالى (10-16 ألف طن سنوياً زيوت، 1-2 ألف طن/اسنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 5ر356 مليون جنيه.

وأيضاً وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 4ر79 مليون دولار.