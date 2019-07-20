شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز بدر يطرح تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن تفاصيل طرح 33 ألف وحدة سكنية للتنفيذ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه جار حاليا أعمال الرفع المساحى، لتخطيط العمارات قبل طرحها على شركات المقاولات.

وأضاف المهندس عمار مندور، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتك طرح هذه العمارات على شركات المقاولات لتنفيذها عقب عيد الأضحى المبارك، على أن تكون مدة التنفيذ خلال 18 شهرا من تاريخ استلام الموقع.

وأوضح أن الوحدات الجديدة سيتم تنفيذها فى منطقة التوسعات الجديدة بالمدينة، ومن المقرر أن تبدأ عملية ترفيق الأراضى عقب تسليم الأرض لشركات المقاولات لتنفيذها.