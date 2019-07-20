تعرف على أسباب انخفاض الاستثمار الأجنبى عالميا بنحو 1.3 ترليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى فى عام 2018، بنسبة 13% بنحو فى 1.3 تريليون دولار.

وجاءت أسباب الانخفاض والارتفاع فى بعض القارات بحسب تقرير منظمة الاونتكاد، كالتالى:

1- الانخفاض للسنة الثالثة على التوالى فى الاستثمار الأجنبى المباشر، بشكل رئيسى بسبب عمليات إعادة العائدات الأجنبية المتراكمة على نطاق واسع من قبل الولايات المتحدة.

2– تراجع استثمارات الشركات متعددة الجنسيات (MNEs) فى الربعين الأولين من عام 2018، فى أعقاب الإصلاحات الضريبية.

3- وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى نقطة منذ عام 2004، حيث انخفضت27 %.

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4- انخفضت التدفقات إلى أوروبا إلى أقل من 200 مليار دولار، بسبب التدفقات السلبية.

5- انخفضت التدفقات الداخلة فى الولايات المتحدة بنسبة 9% إلى 252 مليا دولار.

6- ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أفريقيا بنسبة 11% لتصل إلى 46 مليار دولار.

7- ارتفعت التدفقات إلى آسيا النامية، أكبر منطقة مستفيدة، بنسبة 4%.

8 - انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى بنسبة 6%.

9- فى عام 2019، من المتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبى المباشر انتعاشًا فى الاقتصاديات المتقدمة نتيجة الإصلاحات الضريبية.